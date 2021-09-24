Gelinim Mutfakta Büşra Yılmaz ve kaynana Asiye Keskinkılıç kimdir? Gelinim Mutfakta Büşra kaç yaşında, nereli? soruları gündemde sıklıkla araştırılıyor. 24 Eylül Cuma günü yarışmaya katılan yarışmacılar büyük merak uyandırdı. Bu hafta 4 gün boyunca Hazal Hanım ve kayınvalidesi Bedriye Hanım yarışıyordu. Ancak bugün iki yarışmacının programa veda ettiği öğrenildi. Yerlerine ise iki yeni yarışmacı geldi. İşte yeni yarışmacılar Büşra Hanım ve kaynanası Asiye Hanım hakkında bilgiler...
GELİNİM MUTFAKTA BÜŞRA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
24 Eylül Cuma günü yarışmaya dahil olan Büşra Hanım hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Bugünkü canlı yayında Büşra Hanım'ın düğün gününden görüntüler verildi.
KAYNANA ASİYE KESKİNKILIÇ KİMDİR?
Yarışmaya katıldığı ilk gün diğer kaynanalara, ''Bedriye Hanım'ı aratmayacağım'' diyerek gözdağı veren Asiye Hanım, ''Ben de hanım ağayım'' sözleriyle dikkatleri hemen üzerine çekti.