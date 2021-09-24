Gelinim Mutfakta Büşra Yılmaz ve kaynana Asiye Keskinkılıç kimdir? Gelinim Mutfakta Büşra kaç yaşında, nereli? soruları gündemde sıklıkla araştırılıyor. 24 Eylül Cuma günü yarışmaya katılan yarışmacılar büyük merak uyandırdı. Bu hafta 4 gün boyunca Hazal Hanım ve kayınvalidesi Bedriye Hanım yarışıyordu. Ancak bugün iki yarışmacının programa veda ettiği öğrenildi. Yerlerine ise iki yeni yarışmacı geldi. İşte yeni yarışmacılar Büşra Hanım ve kaynanası Asiye Hanım hakkında bilgiler...