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    • Televizyon
    • 22.09.2021 20:48
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    • 22.09.2021 20:51
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    Sadakatsiz niye yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Yeni sezon fragmanı…

    Televizyon dizilerini yakından takip edenler Sadakatsiz niye yok, neden yayınlanmadı? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. Kanal D’de Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilk sezonunda ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu için nefesler tutuldu ve ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bugün yayın akışında göremeyen izleyiciler Sadakatsiz 2. sezon ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Sorgulamasını yapıyor. Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı ve heyecanın dozunu daha da artırdı.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz niye yok, neden yayınlanmadı?

    Sadakatsiz niye yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizinin yeni sezonu için heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki Sadakatsiz 2.sezon ne zaman ekranlara gelecek?

    SADAKATSİZ NEDEN YOK? SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Kanal D'de Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz yeni sezonuyla 29 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

    Asya, Volkan ve Derin üçgeninde neler olacak?

    SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir.

    Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

        SADAKATSİZ KONUSU VE OYUNCULARI

        Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), muhteşem bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) iyi bir babadır. Her zaman mutlu ve huzur dolu olan üç kişilik aile Volkan'ın eşini genç bir kızla aldattığını öğrenmesiyle dağılma eşiğine gelir. Olayın bir yanında da dostu bildiği Volkan'ın yakı arkadaşları vardır. Bundan böyle Asya, Volkan'ı unutup sadece oğlu ile yoluna devam etmeye çalışacaktır.

        Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder (Derya), Eren Vurdem (Mert), Yeliz Kuvancı (Bahar), Olcay Yusufoğlu (Serap), Nazlı Bulum (Nil), Gözde Seda Altuner (Gönül), Emir Tarık Tekin (Selçuk), Alp Akar (Ali) yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Sadakatsiz niye yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Yeni sezon fragmanı…
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