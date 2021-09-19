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    • 19.09.2021 12:27
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    EDHO yeni sezon ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Dizi severler tarafından gündemde sıklıkla EDHO yeni sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. ATV’de 6 sezon boyunca Salı akşamları yayınlanan, konusu ve oyuncuları ile izlenme rekorları kıran fenomen dizinin yeni sezonu için nefesler tutuldu ve heyecanlı bekleyiş başladı. Peki ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak? İzleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu sahneleri ile hafızalara kazınan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    EDHO yeni sezon ne zaman?

    EDHO yeni sezon ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6 sezon boyunca ilgiyle izleniyor ve yaz sona ererken yeni sezon araştırmaları hız kazandı. Peki yeni bölümleri için yayın tarihi netleşti mi?

    EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?

    ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

        Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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