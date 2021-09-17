Halis Serbest kimdir, kaç yaşında? Bergen’in katili Halis Serbest öldü mü, yaşıyor mu, hayatta mı?

HALİS SERBEST KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bergen, Halis Serbest ile 1982–1989 yılları arasında evli kalmıştır. Halis Serbest Bergen'i henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldürmüştür. Katilin Adana'da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor. Kozan'da 2'si 16, 2'si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan Serbest çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

HALİS SERBEST BERGEN İLE NASIL TANIŞTI?

İş için önce Ankara'ya ardından da Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanışır. 1982 yılında evlenen çift bir süre sonra Bergen'in gazinoda çalışması nedeniyle kavga etmeye başlar.

Halis Serbest o dönem Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder.

Fakat daha sonra bu duruma alışamayan Bergen, yeniden sahnelere dönmek ister, bu isteğin ardından ise Halis Serbest Bergen'den boşanmak istediğini dile getirir.

Halis Serbest, Bergen'i öldürdüğü gün annesi Sabahat Çakar'ı da 3 kurşunla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ünlü sanatçı Bergen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Halis Serbest'in Bergen'in yüzüne kıskançlık nedeniyle kezzap attığı öğrenildi. Cinayetin de yine kıskançlık nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.