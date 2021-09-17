Arabesk sanatçısı Bergen'in hayatının anlatılacağı 'Bergen' filminde başrol oyuncuları belli oldu. Acıların kadını olarak bilinen Bergen'in katili Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu canlandıracak. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ise Bergen'i oynayacak. Eski kocası Bergen'in yüzüne kezzap atıp daha sonra da öldürmüştü. Bergen'i mezarında bile rahat bırakmayacağını söyleyen Halis Serbest'in "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım" sözlerini bilmeyen yoktur. Peki Halis Serbest kimdir, kaç yaşında? Bergen'in katili Halis Serbest öldü mü, yaşıyor mu, hayatta mı?
HALİS SERBEST KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Bergen, Halis Serbest ile 1982–1989 yılları arasında evli kalmıştır. Halis Serbest Bergen'i henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldürmüştür. Katilin Adana'da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor. Kozan'da 2'si 16, 2'si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan Serbest çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
HALİS SERBEST BERGEN İLE NASIL TANIŞTI?
İş için önce Ankara'ya ardından da Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanışır. 1982 yılında evlenen çift bir süre sonra Bergen'in gazinoda çalışması nedeniyle kavga etmeye başlar.
Halis Serbest o dönem Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder.
Fakat daha sonra bu duruma alışamayan Bergen, yeniden sahnelere dönmek ister, bu isteğin ardından ise Halis Serbest Bergen'den boşanmak istediğini dile getirir.
Halis Serbest, Bergen'i öldürdüğü gün annesi Sabahat Çakar'ı da 3 kurşunla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ünlü sanatçı Bergen, olay yerinde hayatını kaybetti.
Halis Serbest'in Bergen'in yüzüne kıskançlık nedeniyle kezzap attığı öğrenildi. Cinayetin de yine kıskançlık nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.
İKİ GÜZÜNÜ DE KAYBETTİ
1982 yılında İzmir'de sahne aldığı sırada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atılmıştır. Sahnede eşi tarafından yüzüne kezzap attırılan Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetmiştir.
Vücudunun büyük bir kısmı da zarar gören Bergen'in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazanmıştır.
Bergen, sağ gözünün hasar aldığını ve yüzünün yaralandığını gizlemek için saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapatır ya da sürekli gözlük kullanırdı.