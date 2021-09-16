Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? İskenderiye nerede? Barbaroslar dizisinin çekildiği İskenderiye neresi?

BARBAROSLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da yapılıyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı.

İSKENDERİYE NERESİ?

İskenderiye Afrika'nın ve Akdeniz'in önemli liman şehirlerinden biridir. Konum olarak Mısır'da, Nil Deltası'nın batı kenarındadır. Mısır'da bir kent olan İskenderiye Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan yolların birleştiği noktada bulunan önemli bir ticaret ve ulaşım merkezidir.

Büyük İskender'in emriyle ve Grek tarzı Hippodamos planında (dama tahtası) kurulan şehrin inşasının tamamlanması ve Mısır'ın başşehri olarak tayin edilmesi, Batlamyus (Ptolemaios) hânedanı devrine rastlamaktadır.

İskenderiye, Roma ve Bizans hâkimiyetleri sırasında da başşehirliğini ve bunun yanı sıra askerî, dinî, ticarî, kültürel önemini korumuştur.

Ancak Hıristiyanlığın kabulünden sonra mezhep çatışmaları ve Bizans-Sâsânî savaşları sebebiyle çeşitli yıkımlara uğradı. Müslüman kuşatması başladığında Bizans hâkimiyetinde idi ve eski ihtişamını kaybetmiş olmakla birlikte genel görünüşü, mimari yapıları, özellikle de bu yapılardaki mermer işçiliğiyle dikkat çekiyordu.