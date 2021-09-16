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    • 16.09.2021 22:13
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    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? İskenderiye nerede? Barbaroslar dizisinin çekildiği İskenderiye neresi?

    TRT 1 ekranlarında ilk bölümü bugün yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisini izleyenler Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? İskenderiye nerede? Barbaroslar dizisinin çekildiği İskenderiye neresi? şeklindeki soruları araştırmaya başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizi 1. bölümden milyonlarca kişiyi ekran başına kilitmeyi başardı. İşte Barbaroslar dizisi hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    İskenderiye nerede? Barbaroslar dizisinin çekildiği İskenderiye neresi?

    TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanmaya başlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi yoğun ilgi görüyor. Dizi için çeşitli plato ve gemilerin hazırlandığı biliniyor. Oyuncu kadrosunda pek çok ünlü ismin yer aldığı dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi artık her hafta Perşembe günü ekrana gelecek. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? İskenderiye nerede? Barbaroslar dizisinin çekildiği İskenderiye neresi?

    BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI

    Doğan Ümit Karaca'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler yer alıyor.

    Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

    Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)

    Yiğit Özşener (Pietro)

    Pelin Akil (İsabel)

    Yetkin Dikinciler (İshak)

    Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)

    Melis Babadağ (Zeynep)

    İsmail Filiz (Kılıçoğlu)

    Caner Topçu (İlyas)

    Gülcan Arslan (Despina)

    Devrim Evin (Antuan)

    BARBAROSLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da yapılıyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı.

    İSKENDERİYE NERESİ?

    İskenderiye Afrika'nın ve Akdeniz'in önemli liman şehirlerinden biridir. Konum olarak Mısır'da, Nil Deltası'nın batı kenarındadır. Mısır'da bir kent olan İskenderiye Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan yolların birleştiği noktada bulunan önemli bir ticaret ve ulaşım merkezidir.

    Büyük İskender'in emriyle ve Grek tarzı Hippodamos planında (dama tahtası) kurulan şehrin inşasının tamamlanması ve Mısır'ın başşehri olarak tayin edilmesi, Batlamyus (Ptolemaios) hânedanı devrine rastlamaktadır.

    İskenderiye, Roma ve Bizans hâkimiyetleri sırasında da başşehirliğini ve bunun yanı sıra askerî, dinî, ticarî, kültürel önemini korumuştur.

    Ancak Hıristiyanlığın kabulünden sonra mezhep çatışmaları ve Bizans-Sâsânî savaşları sebebiyle çeşitli yıkımlara uğradı. Müslüman kuşatması başladığında Bizans hâkimiyetinde idi ve eski ihtişamını kaybetmiş olmakla birlikte genel görünüşü, mimari yapıları, özellikle de bu yapılardaki mermer işçiliğiyle dikkat çekiyordu.

        İskenderiye, Amr b. Âs tarafından ele geçirildiğinde (Şevval 21 / Eylül 642) yapılan antlaşma ile halkın din hürriyeti teminat altına alındı ve isteyenlerin şehri terketmelerine izin verildi. Bu sırada rivayetlere göre şehirde oturanların sayısı çocuk ve kadınlar hariç 200.000 kişiydi ve bunun 40.000'i veya 70.000'i yahudilerden oluşuyordu. Birbirlerinden faydalandıkları anlaşılan bazı VII. (XIII.) yüzyıl müellifleri, o günlerde Amr b. Âs'ın Halife Ömer'in emriyle ünlü İskenderiye Kütüphanesi'ni yaktığına dair bir rivayet naklederlerse de konuya XIX. yüzyılda vâkıf olan Batılı bilim adamları bu rivayetin tarihî gerçeklere uymadığını ortaya koymuşlar ve Haçlı seferleri sırasında müslümanları kötülemek amacıyla uydurulmuş olabileceğini, her şeyden önce kütüphanenin milâttan önce 47 yılında Sezar'ın şehri tahribi sırasında yandığının kesinlikle bilindiğini ifade etmişlerdir (geniş bilgi için bk. Terzioğlu, sy. 9 [1971], s. 419-446). Amr b. Âs, hilâfet makamına buranın yine Mısır'ın başşehri olarak kalmasını önermiş, fakat Hz. Ömer, devlet merkezi Medine ile vilâyet merkezlerinin aralarına su girmeden doğrudan doğruya karadan bağlantılı olmaları gerektiği görüşüyle Fustat şehrini kurdurmuştur. İskenderiye 24 (645) yılında Amr b. Âs'ın Medine'de bulunduğu bir sırada Bizanslılar tarafından geri alındıysa da ertesi yıl Amr b. Âs şehri tekrar fethetti ve kaynakların yazdığına göre Bizanslılar'a yardımcı olan halkını cezalandırıp surlarını yıktı (ayrıca bk. Abdülazîz Sâlim, s. 83-85).

        BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU!

        Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

        Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.
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