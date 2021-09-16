ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da da her gün izleyici karşısına çıkan Avukat Ahmet Kuran'ın yaşamı merak edildi. Bir çok kişi Esra Erol Avukat Ahmet Kuran kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Avukat Ahmet Kuran ve Hülya Kuran akraba mı? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Peki Ahmet Kuran ve Hülya Kuran hakkında bilgi var mı? Bu içeriğimizde Hülya Kuran ve Ahmet Kuran hakkında merak edilenlerin yanıtlarına yer verdik.

AHMET FARUK KURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?

Ahmet Faruk Kuran, Hülya ve Selami Kuran çiftinin çocuğudur. Kuran'ın ayrıca Zeynep isminde bir kız kardeşi bulunuyor. Avukatlık yapan başarılı isim ayrıca Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın Gençlik Kolları Genel Sekreterliğini yapmaktadır. Ahmet Kuran sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor.

Ahmet Kuran Twitter adresi: @AvAhmetKuran