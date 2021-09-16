ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da da her gün izleyici karşısına çıkan Avukat Ahmet Kuran'ın yaşamı merak edildi. Bir çok kişi Esra Erol Avukat Ahmet Kuran kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Avukat Ahmet Kuran ve Hülya Kuran akraba mı? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Peki Ahmet Kuran ve Hülya Kuran hakkında bilgi var mı? Bu içeriğimizde Hülya Kuran ve Ahmet Kuran hakkında merak edilenlerin yanıtlarına yer verdik.
AHMET FARUK KURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?
Ahmet Faruk Kuran, Hülya ve Selami Kuran çiftinin çocuğudur. Kuran'ın ayrıca Zeynep isminde bir kız kardeşi bulunuyor. Avukatlık yapan başarılı isim ayrıca Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın Gençlik Kolları Genel Sekreterliğini yapmaktadır. Ahmet Kuran sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor.
Ahmet Kuran Twitter adresi: @AvAhmetKuran
AVUKAT HÜLYA KURAN İLE AHMET KURAN AKRABA MI?
Esra Erol programında ekran yüzü olarak Hülya Kuran karşımıza çıkmaktadır. Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.
Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli. Selami Kuran ise hukuk profesörüdür.