Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının dördüncü gününde Büşra Yıldız yarışıyor. Diğer 4 yarışmacı ve Zuhal Hanım'ı evinde ağırlayacak olan Büşra Hanım'ın menüsü ve aldığı puan merak edildi. 5 yarışmacının 5 gün boyunca yarıştığı programda Cuma günü bir isim birinci olacak ve büyük ödülü kapacak. Bugün diğer rakiplerine mutfaktai tüm hünerlerini sergileyecek olan Büşra Yıldız hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki Büşra Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Yemekteyiz Büşra Yıldız'ın menüsü ne, kaç puan aldı?
BÜŞRA YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacısı Büşra Yıldız 29 yaşındadır. Güzel yarışmacı ön lisans eğitiminde halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü tamamladı. 9 aylık evilidir. Eşinin adı Ufuk'dır. Büşra Yıldız'ın Instagram hesabı ise @busrayildizz9'dur.
YEMEKTEYİZ BÜŞRA YILDIZ'IN MENÜSÜ NE, KAÇ PUAN ALDI?
Büşra Yıldız'ın menüsü ve aldığı puan açıklandığında haberimizde yer verilecektir.