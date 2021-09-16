Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının dördüncü gününde Büşra Yıldız yarışıyor. Diğer 4 yarışmacı ve Zuhal Hanım'ı evinde ağırlayacak olan Büşra Hanım'ın menüsü ve aldığı puan merak edildi. 5 yarışmacının 5 gün boyunca yarıştığı programda Cuma günü bir isim birinci olacak ve büyük ödülü kapacak. Bugün diğer rakiplerine mutfaktai tüm hünerlerini sergileyecek olan Büşra Yıldız hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki Büşra Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Yemekteyiz Büşra Yıldız'ın menüsü ne, kaç puan aldı?