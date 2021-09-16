Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi tarihi bir dizi olduğundan izleyiciler dizide kimin hayatının anlatıldığını ve hangi dönemde geçtiğini araştırmaya koyuldu. Özellikle tarih seven izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi hakkında bir çok soru gündeme geldi. İlk bölümü 16 Eylül Perşembe yani bugün izleyicilerin beğenisine sunulacak. 1.bölümün ardından her hafta Perşembe günü TRT 1 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Peki Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi hangi dönemde geçiyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizi kimin hayatını anlatıyor? Dizinin kadrosunda kimler var? İşte tüm detaylar...
BARBAROSLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
TRT 1 ekranlarında her hafta Perşembe günü yayınlanacak dizi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ HANGİ DÖNEMDE GEÇİYOR?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatını anlatıyor.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİ KONUSU NE?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatıyor. Hayreddin Paşa devletin kaptan-ı deryasıdır. Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
Caner Topçu : İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa
Pelin Akil Altan : Izabel
Yiğit Özşener
Devrim Evin
Tolga Akkaya
Cem Bender
Gülcan Arslan
Melis Babadağ
İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis
Miraç Sözer