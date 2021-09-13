Yemekteyiz Özlem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem menüsü ne, kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ ÖZLEM ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yemekteyiz programının yeni sezonunda en genç yarışmacılardan biri olarak dikkat çeken Özlem Çelik 37 yaşında, 14 yıllık evli ve 1 çocuk annesidir.

Sosyal medyada yemek konusunda hünerlerini sergilediği bir sayfası var ve burada takipçilerine birbirinden leziz tarifler sunuyor.