Yemekteyiz programı yeni sezonda TV8 ekranında izleyicisiyle buluşuyor. Onur Büyktopçu'nun ardından Seda Sayan'ın sunduğu yemek yarışma programını bu yeni sezonda Zuhal Topal sunuyor. Keyifli sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Yemekteyiz'in yeni sezondaki yarışmacıları izleyicilerin dikkatini çekti. Dişli yarışmacı Özlem Hanım hakkında Yemekteyiz Özlem Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem menüsü ne, kaç puan aldı? soruları yoğun olarak araştırılıyor.
YEMEKTEYİZ ÖZLEM ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Yemekteyiz programının yeni sezonunda en genç yarışmacılardan biri olarak dikkat çeken Özlem Çelik 37 yaşında, 14 yıllık evli ve 1 çocuk annesidir.
Sosyal medyada yemek konusunda hünerlerini sergilediği bir sayfası var ve burada takipçilerine birbirinden leziz tarifler sunuyor.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZLEM'İN MENÜSÜ NE, KAÇ PUAN ALDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yarışmacılardan 2.5 saatte 5 çeşit yemek yapması isteniyor. 15 bin lirayı kazanmak isteyen yarışmacılar 5 çeşit yemeği kısa sürede en güzel şekilde yapıp diğer rakiplerine beğendirmeye çalışıyor.
Özlem Hanım'ın kaç puan aldığı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.