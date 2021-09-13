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    • 13.09.2021 19:42
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    • 13.09.2021 19:46
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    Kalp Yarası dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kalp Yarası ATV 11. yeni bölüm full kesintisiz canlı izleme linki!

    Kalp Yarası dizisi 11. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. ATV'nin beğenilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünün ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı merak edildi. 11. bölüm fragmanını izleyenler yeni bölüm için bekleyişte. Heyecan dolu yeni bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Peki Kalp Yarası dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Kalp Yarası ATV 11. yeni bölüm full kesintisiz canlı izleme linki...

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kalp Yarası ATV 11. yeni bölüm full kesintisiz canlı izleme linki!

    Antakya'da iki köklü ailenin bitmek bilmeyen çatışmasını konu edinen Kalp Yarası dizisinde Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunan aşk öyküsü izleyicileri kısa zamanda dizi fanı yaptı. 11. bölüme kadar gelen popüler dizinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Yapımcılığını Süreç Film'in yürüttüğü Kalp Yarası dizisi Hatay şehrinde çekiliyor. Peki Kalp Yarası dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Kalp Yarası ATV 11. yeni bölüm full kesintisiz canlı izleme linki...

    KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Sevilen dizi Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV' ekranında yayınlanıyor.

    ATV CANLI YAYIN LİNKİ

    KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Ayşe konaktan gidecek mi?

    Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur. Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır. Ayşe ise her şeyden haber siz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir.

    Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır. Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir.

    KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

    Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

    Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

    Merve Çağıran - Hande Velioğlu

    Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

    Şenay Gürler - Azade Sancakzade

    Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

    Meltem Gülenç - Zümrüt

    Rıza Akın - Hüseyin

    Nail Kırmızıgül - İhsan

    Yonca Şahinbaş - Vedia Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

    Burçin Abdullah

    Naz Sayıner

    Melih Çardak

    Zehra Yılmaz - Betül

    Kemal Burak Alper - Taha
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    Haberler Televizyon Kalp Yarası dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kalp Yarası ATV 11. yeni bölüm full kesintisiz canlı izleme linki!
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