Kalp Yarası dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kalp Yarası ATV 11. yeni bölüm full kesintisiz canlı izleme linki!

Antakya'da iki köklü ailenin bitmek bilmeyen çatışmasını konu edinen Kalp Yarası dizisinde Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunan aşk öyküsü izleyicileri kısa zamanda dizi fanı yaptı. 11. bölüme kadar gelen popüler dizinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Yapımcılığını Süreç Film'in yürüttüğü Kalp Yarası dizisi Hatay şehrinde çekiliyor. Peki Kalp Yarası dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Kalp Yarası ATV 11. yeni bölüm full kesintisiz canlı izleme linki...
KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sevilen dizi Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV' ekranında yayınlanıyor.
KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ayşe konaktan gidecek mi?
Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur. Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır. Ayşe ise her şeyden haber siz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir.
Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır. Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir.
KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha