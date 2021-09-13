Bir Başka Güzel jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? 1 Başka Güzel hangi kanalda, saat kaçta?

Televizyon ekranlarında yepyeni bir formatla Bir Başka Güzel adlı yarışma izleyicileriyle bugün buluştu. 1. bölümü 13 Eylül'de yayınlanan Bir Başka Güzel yarışması ilk günden milyonlarca izleyicinin dikkatini çekti. Yarışmaya dünyadan ve Türkiye'den bir çok genç ve güzel yarışmacı katıldı. Yarışmacılar Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için yarışacak. Peki format ne? Bir Başka Güzel jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? Bir Başka Güzel hangi kanalda, saat kaçta?

BİR BAŞKA GÜZEL JÜRİ ÜYELERİ VE YARIŞMACILARI KİMLER?

Bir Başka Güzel yarışmasının jüri üyeleri şöyle;

Raşit Bağzıbağlı

Emina Jahoviç

Bige Daruga Çalışkan