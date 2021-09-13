Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel artık TV8 kanalında hafta içi her gün magazin yorumu yapacak. Bugün yayınlanan programı izleyenler 2. sayfa Müge ve Gülşen kimdir, kaç yaşında? Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel evli mi, eşleri kim? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Müge Dağıstanlı Posta Gazetesi magazin müdürüdür. Gülşen Yüksel de VESTEK'in Genel Müdürü Metin Salt ile evlidir. İşte Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in özel hayatlarına dair bilgiler....
2.SAYFA MÜGE VE GÜLŞEN KİMİR, KAÇ YAŞINDA?
Gülşen Yüksel 24 Haziran 1977 İstanbul doğumludur ve yengeç burcudur. 53 kilogram ve 164 boyunda olan Yüksel şuan 'Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa' adlı programda sunuculuk yapmaktadır.
Gülşen Yüksel Vatan Gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Ardından da Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında da 2. Sayfa adındaki programın sunuculuğunu yapmaya başlamıştır. Yüksel'in eğitim hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Sanatçının asıl mesleği Gazeteci olmakla beraber Tv Sunuculuğunda da büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir.
Müge Dağıstanlı 1968 İstanbul doğumludur ve Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.
Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Daha sonra da Radikal Gazetesi bünyesinde çalışan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır.
2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunan Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, ardından da Show TV'ye geçmiştir.
2016 yılında Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmuştur. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.
MÜGE DAĞISTANLI VE GÜLŞEN YÜKSEL EVLİ Mİ, EŞLERİ KİM, ÇOCUKLARI VAR MI?
Başarılı magazinci Gülşen Yüksel 2012 yılında VESTEK'in Genel Müdürü Metin Salt ile dünya evine girmiştir.
Müge Dağıstanlı da 2017 yılında Reha Erdoğan ile dünya evine girmiştir. Müge Dağıstanlı'nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı.