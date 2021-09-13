13 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının ilk günü epey çekişmeli geçti. Bugün Özlem Hanım 3 rakibi ve sunucu Zuhal Topal için 5 çeşit yemek hazırladı. Oğulcan Bey ile sık sık atışan Özlem Hanım'ın yemek sonrası diğer yarışmacılardan ve Zuhal Hanım'dan kaç puan aldığı merak ediliyor. İşte Yemekteyiz puan durumu: Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de gün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı...

13 EYLÜL YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Özlem Hanım'a diğer yarışmacıların verdiği puanlar şöyle;

Oğulcan: 4

Zübeyde: 5

Büşra: 4