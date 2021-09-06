Yargı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Çekimleri hala devam eden, başrol oyuncuları ve konusu ile ön plana çıkan yeni dizi oldukça iddialı geliyor. Merakla beklenen Yargı dizisi hangi kanalda izleyicilerle buluşacak?