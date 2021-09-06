Yargı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? Yargı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Çekimleri hala devam eden, başrol oyuncuları ve konusu ile ön plana çıkan yeni dizi oldukça iddialı geliyor. Merakla beklenen Yargı dizisi hangi kanalda izleyicilerle buluşacak?
YARGI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu başrolde birleştiren Yargı dizisi sonbahar aylarında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
YARGI DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI
Yargı dizisi adalet kavramını ve aile değerlerini sorgulatacak. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz'ın yaşadıkları Yargı dizisi konusunu oluşturmaktadır. Yargı dizisi, bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşını konu alacak.
Pınar DenizKaan Urgancıoğlu
Hüseyin Avni Danyal
Uğur Polat
Mehmet Yılmaz Ak
Zeyno Eracar
Ali Seçkiner Alıcı
Başak Gümülcinelioğlu
Uğur Aslan