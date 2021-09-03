Yayımlandığı ilk bölümden bu yana seyirciyi FOX TV ekranlarına kilitlemeyi başaran Yasak Elma dizisinin 5. sezon tarihi belli oldu. Yıldız karakteriyle gönüllerde taht kuran Eda Ece ve diğer önemli oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisinin ekranlara dönüş tarihi ile ilgili FOX TV'den beklenen açıklama geldi. Yeni sezonda birbirinden ünlü yeni oyuncular diziye dahil oldu. Peki Yasak Elma ne zaman başlayacak 2021? Yasak Elma yeni sezon oyuncuları kimler?
YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?
3 ay önce sezon finali yapan Yasak Elma dizisinin yeni sezona 13 Eylül'de başlayacağı açıklandı.
YASAK ELMA YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Yeni sezonda Yasak Elma dizisine bir çok ünlü oyuncu dahil oldu. Muray Aygen diziye Doğan karakteriyle katılacak. Güzeller güzeli Biran Damla Yılmaz ise Kumru karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de Yasak Elma'nın yeni oyuncuları arasında yer alıyor. Erbil, dizide Canan karakterini canlandıracak.
Yeni sezonun ikinci bölümünde ise Gizem Denizci diziye katılacak. Denizci Gülnaz rolüyle Adana'dan gelen Ömer'in babasının hemşiresine hayat verecek. Dizide Doğan'ın sevgilisi Arzu'ya ve Ömer'in babasına kimin hayat vereceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
110'uncu bölümü ile sezon finali yapan Yasak Elma'nin son bölümünde Ender ve Yıldız, Hasan Ali'nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmadı. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçti, Hasan Ali, Yıldız ve Ender'in yüzleşmesi ise beklenmedik bir felaketle yarım kaldı.
YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Merakla beklenen yeni sezonda diziden ayrılan oyuncuların yerine yeni oyuncuların katılması diziye ayrı yenilikler getirecek. Baraj dizisi ile Nehir karakterini canlandıran oyuncu Biran Damla Yılmaz yalıdaki yeni komşuyu canlandıracak.
Dizide Kumru karakterini oynayan oyuncu ortalığı karıştıracak gibi görünüyor. Diziye yeni gelen oyunculardan Gizem Denizci ise Gülnaz karakterini canlandıracak.