Yasak Elma ne zaman başlayacak 2021? Yasak Elma yeni sezon oyuncuları kimler?

Yeni sezonun ikinci bölümünde ise Gizem Denizci diziye katılacak. Denizci Gülnaz rolüyle Adana'dan gelen Ömer'in babasının hemşiresine hayat verecek. Dizide Doğan'ın sevgilisi Arzu'ya ve Ömer'in babasına kimin hayat vereceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

110'uncu bölümü ile sezon finali yapan Yasak Elma'nin son bölümünde Ender ve Yıldız, Hasan Ali'nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmadı. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçti, Hasan Ali, Yıldız ve Ender'in yüzleşmesi ise beklenmedik bir felaketle yarım kaldı.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Merakla beklenen yeni sezonda diziden ayrılan oyuncuların yerine yeni oyuncuların katılması diziye ayrı yenilikler getirecek. Baraj dizisi ile Nehir karakterini canlandıran oyuncu Biran Damla Yılmaz yalıdaki yeni komşuyu canlandıracak.

Dizide Kumru karakterini oynayan oyuncu ortalığı karıştıracak gibi görünüyor. Diziye yeni gelen oyunculardan Gizem Denizci ise Gülnaz karakterini canlandıracak.