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    • 03.09.2021 09:53
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    • 03.09.2021 09:55
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 3 Eylül 2021 | Büyükşen cinayetinde büyük gizem! Katil kim?

    Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün şoke eden anlar yaşanacak. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 'Toprağın altındaki iki masumun hakkını arıyorum' diyen Osman Büyükşen'in anne ve babasının katili kim? Afgan çoban değilse kim? Yanlış ev iddiası, kiralık katil şüphesi... İntikam cinayeti mi sevgilisinin iftirası mı? Büyükşen çifti cinayetindeki soru işaretleri Müge Anlı canlı yayınında... Bir evladın anne özlemi. Bebekten annesinden ayrıldı amcası tarafından evlatlık alındı. Melike'nin filmleri aratmayan öyküsü... Darp ve işkence... Aynı kaderi paylaşan iki kardeş... Hatay'daki Şen kardeşleri kim neden öldürdü? Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında...

    Müge Anlı | CANLI YAYIN

    Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE

    'Toprağın altındaki iki masumun hakkını arıyorum' diyen Osman Büyükşen'in anne ve babasının katili kim?

    Afgan çoban değilse kim? Yanlış ev iddiası, kiralık katil şüphesi... İntikam cinayeti mi sevgilisinin iftirası mı? Büyükşen çifti cinayetindeki soru işaretleri Müge Anlı canlı yayınında...

    Bir evladın anne özlemi. Bebekten annesinden ayrıldı amcası tarafından evlatlık alındı. Melike'nin filmleri aratmayan öyküsü...

        Darp ve işkence... Aynı kaderi paylaşan iki kardeş... Hatay'daki Şen kardeşleri kim neden öldürdü?

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT EKRANLARA GERİ DÖNDÜ!

        Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

        Kafa karıştıran iddialar, sürpriz tanıklar, karşılıklı suçlamalar... Ölüm emrini o mu verdi? Büyükşen cinayetindeki gelişmeler Müge Anlı'da! Azmertiricilikle suçlanan iki sevgili tanıştıklları o cafe... Neler biliyorlar, neler söylediler? Abdullah Başdemir'in arkadaşı ve ortağı Müge Anlı'ya konuşuyor...
            Dua eden devletten 150 yıldır rahatsızlar
            Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 3 Eylül 2021 | Büyükşen cinayetinde büyük gizem! Katil kim?
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