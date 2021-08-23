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    • 23.08.2021 15:28
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    • 23.08.2021 15:28
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    Masterchef bu akşam var mı, yok mu 23 Ağustos 2021 Pazartesi? Masterchef bu akşam ana kadroya kim girdi, 16. yarışmacı kim oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları!

    Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları merak konusu oldu. Ana kadroya 15. yarışmacı olarak Emre girmişti. Peki Masterchef bu akşam ana kadroya kim girdi, 16. yarışmacı kim oldu? Masterchef bu akşam var mı, yok mu 23 Ağustos 2021 Pazartesi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları! 16. yarışmacı kim oldu?

    TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye'de kıran kırana mücadele devam ediyor. MasterChef Türkiye ana kadroya giren isim bir hayli merak ediliyor. Masterchef bu akşam ana kadroya kim girdi, 16. yarışmacı kim oldu? Masterchef bu akşam var mı, yok mu 23 Ağustos 2021 Pazartesi? sorularının yanıtları araştırılıyor. 16 kişilik ana kadro için yarışmacılar son kez mücadele etti. 15. yarışmacı Emre olurken, son yarışmacının kim olduğu merak edildi. İşte, MasterChef yarışmacıları...

    MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU 23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ?

    23 Ağustos 2021 TV8 yayın akışı

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    14:15 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    MASTERCHEF BU AKŞAM ANA KADROYA KİM GİRDİ, 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

    Final turu ilk bölümünde yarışmacılar dalyan köfte yaptı. Yapılan yemekle yaratıcılık oyununa geçen yarışmacılar Yiğit, Araz, Merve, Pelin, Azize, Samet ve Sergen oldu.

    Yaratıcılık oyununda kazanan isim de Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden oluşan MasterChef jürisinin yemekleri tatmasının ardından belli oldu. Sergen yedekler arasından seçilen 16. ve son yarışmacı oldu.

    MASTERCHEF 2021 ANA KADROSU BELLİ OLDU

    1.Masterchef Safanur Bol

    2.Masterchef Mert Yılmaz

    3.Masterchef Eren Kaşıkçı

    4.Masterchef Tahsin Küçük

    5.Masterchef Hasan Biltekin

    6.Masterchef Görkem Demiral

    7.Masterchef Burcu Önal

    8.Masterchef Hamza Mercimek

    9. Masterchef Fatma Polat

    10.Masterchef Milhan Erdem

    11.Masterchef Dilara Başaran

    12.Masterchef İbrahim Cingözler

    13.Masterchef Tunahan Ak

    14.Masterchef Şükrü Özsarı

    15. Masterchef Emre Büber

    16. Masterchef Sergen Özen
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    Haberler Televizyon Masterchef bu akşam var mı, yok mu 23 Ağustos 2021 Pazartesi? Masterchef bu akşam ana kadroya kim girdi, 16. yarışmacı kim oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları!
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