Masterchef bu akşam var mı, yok mu 23 Ağustos 2021 Pazartesi? Masterchef bu akşam ana kadroya kim girdi, 16. yarışmacı kim oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları!

TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye'de kıran kırana mücadele devam ediyor. MasterChef Türkiye ana kadroya giren isim bir hayli merak ediliyor. Masterchef bu akşam ana kadroya kim girdi, 16. yarışmacı kim oldu? Masterchef bu akşam var mı, yok mu 23 Ağustos 2021 Pazartesi? sorularının yanıtları araştırılıyor. 16 kişilik ana kadro için yarışmacılar son kez mücadele etti. 15. yarışmacı Emre olurken, son yarışmacının kim olduğu merak edildi. İşte, MasterChef yarışmacıları...

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU 23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ?

23 Ağustos 2021 TV8 yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

MASTERCHEF BU AKŞAM ANA KADROYA KİM GİRDİ, 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

Final turu ilk bölümünde yarışmacılar dalyan köfte yaptı. Yapılan yemekle yaratıcılık oyununa geçen yarışmacılar Yiğit, Araz, Merve, Pelin, Azize, Samet ve Sergen oldu.

Yaratıcılık oyununda kazanan isim de Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden oluşan MasterChef jürisinin yemekleri tatmasının ardından belli oldu. Sergen yedekler arasından seçilen 16. ve son yarışmacı oldu.