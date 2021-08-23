Masterchef bu akşam var mı, yok mu 23 Ağustos 2021 Pazartesi? Masterchef bu akşam ana kadroya kim girdi, 16. yarışmacı kim oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları!

TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye'de kıran kırana mücadele devam ediyor. MasterChef Türkiye ana kadroya giren isim bir hayli merak ediliyor. Masterchef bu akşam ana kadroya kim girdi, 16. yarışmacı kim oldu? Masterchef bu akşam var mı, yok mu 23 Ağustos 2021 Pazartesi? sorularının yanıtları araştırılıyor. 16 kişilik ana kadro için yarışmacılar son kez mücadele etti. 15. yarışmacı Emre olurken, son yarışmacının kim olduğu merak edildi. İşte, MasterChef yarışmacıları...
MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU 23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ?
23 Ağustos 2021 TV8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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MASTERCHEF BU AKŞAM ANA KADROYA KİM GİRDİ, 16. YARIŞMACI KİM OLDU?
Final turu ilk bölümünde yarışmacılar dalyan köfte yaptı. Yapılan yemekle yaratıcılık oyununa geçen yarışmacılar Yiğit, Araz, Merve, Pelin, Azize, Samet ve Sergen oldu.
Yaratıcılık oyununda kazanan isim de Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden oluşan MasterChef jürisinin yemekleri tatmasının ardından belli oldu. Sergen yedekler arasından seçilen 16. ve son yarışmacı oldu.
MASTERCHEF 2021 ANA KADROSU BELLİ OLDU
1.Masterchef Safanur Bol
2.Masterchef Mert Yılmaz
3.Masterchef Eren Kaşıkçı
4.Masterchef Tahsin Küçük
5.Masterchef Hasan Biltekin
6.Masterchef Görkem Demiral
7.Masterchef Burcu Önal
8.Masterchef Hamza Mercimek
9. Masterchef Fatma Polat
10.Masterchef Milhan Erdem
11.Masterchef Dilara Başaran
12.Masterchef İbrahim Cingözler
13.Masterchef Tunahan Ak
14.Masterchef Şükrü Özsarı
15. Masterchef Emre Büber
16. Masterchef Sergen Özen