Arka Sokalar'da kim var kim yok herkes gidiyor ayrılıklar peş peşe geliyor! Çoban Ailesi dağılıyor derken ekip darmadağın oldu... Efsane dizi Arka Sokaklar 15 yılı geride bıraktı. Kanal D'de 31 Temmuz 2006 tarihinden beri yayında olan polisiye dizi eylülde yeni bölümleriyle sevenleriyle buluşacak. Erler Film'in Bay Sinema lakaplı duayen yapımcısı Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlediği diziden yeni sezon öncesi Onur Bay ve Yüsra Geyik ayrılmıştı. Dizi ekibinden bir ayrılık haberi daha geldi.