Çok Güzel Hareketler falan kalmadı oyuncuların alayı bastı gitti! 10 kişi birden ayrıldı elde avuçta bir şey kalmadı

2019 yılında "Çok Güzel Hareketler 2" ismi ile yeniden Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan programda birçok genç isim sahnede boy göstermeye başladı. Açın Kapıyı, Semtsel Dönüşüm, Dilli Bebek, Erkek/Kız Yurdu gibi birçok skeç ile ekranlarda bir klasik halini almaya başlayan ve adeta oyuncu fabrikası olan Çok Güzel Hareketler 2 programı, geçtiğimiz haftalarda 3. sezon finalini yaptı.