Çok Güzel Hareketler falan kalmadı oyuncuların alayı bastı gitti! 10 kişi birden ayrıldı elde avuçta bir şey kalmadı... Kanal D'de yayınlanan ve son zamanlarda 8 oyuncunun kadrosundan ayrıldığı eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'den 2 oyuncu daha ayrıldı. Oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor. Peki, ÇGHB 2'den kimler ayrıldı? İşte ayrılan isimler...
Kanal D ekranlarında ilk kez 2008 yılında "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ismi ile izleyici karşısına çıkan, Yılmaz Erdoğan'ın öğrencilerinden oluşan genç yeteneklerin her hafta farklı skeçler ile mizah şöleni sunduğu program, aradan geçen yılların ardından yepyeni kadrosuyla 2019 yılında tekrar ekranlara gelmeye başlamıştı.
2019 yılında "Çok Güzel Hareketler 2" ismi ile yeniden Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan programda birçok genç isim sahnede boy göstermeye başladı. Açın Kapıyı, Semtsel Dönüşüm, Dilli Bebek, Erkek/Kız Yurdu gibi birçok skeç ile ekranlarda bir klasik halini almaya başlayan ve adeta oyuncu fabrikası olan Çok Güzel Hareketler 2 programı, geçtiğimiz haftalarda 3. sezon finalini yaptı.