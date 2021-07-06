Bugün sabah, öğle ve akşam kuşağında televizyon ekranlarında yayınlanan programları takip eden izleyiciler hangi dizi ya da programın birinci olduğunu merak ediyor. Bir önceki günün reyting sonuçları sabah saatlerinde seyircilere duyuruluyor. Peki, 6 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı, Şahsiyet hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...
6 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
İşte dünün reyting sonuçları;
5 TEMMUZ TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KALP YARASI ATV
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 FOX ANA HABER FOX
4 ASKIN TARIFI KANAL D
5 KALP YARASI (OZET) ATV
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 ASK MANTIK INTIKAM (TKR) FOX
8 KAHRAMAN BABAM SHOW TV
9 ATV ANA HABER ATV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D