Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 27.06.2021 21:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2021 21:23
    ABONE OL

    Baş Belası 2. bölüm | ATV canlı izle

    Baş Belası, ATV'de yayın hayatına merhaba dedi. Tanım videoları ve fragmanlarıyla izleyicilerden tam puan alan Baş Belası'nın başrollerini İrem Helvecıoğlu ve Seçkin Özdemir paylaşıyor. Baş Belası'nda bu hafta, "Bu işin peşini bırak, hayatını tehlikeye atarsın..." sözü dikkat çekiyor. Diziseverler 'Baş Belası canlı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. Hem kahkaha hem de heyecanın bir arada olduğu Baş Belası dizisinin 2. bölümünü haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

    Baş Belası 2. bölümü izleyebilirsiniz

    Baş Belası dizisinin 2. bölümü başladı...

    BAŞ BELASI'NDA BU HAFTA

    Cinayet Büro amiri Mehmet'in kararıyla İpek'le aynı odayı paylaşmak zorunda kalan Şahin, durumdan hiç de memnun değildir. İpek'ten kurtulmak ve onu kendi alanından uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır.

    Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kalır. İlk kez bir olay yeri gören İpek zorlansa da pes etmez. İpek'in gözlemleri, psikoloji eğitiminin avantajını kullandığı sorgu teknikleri ipuçlarının birleştirilmesinde büyük katkı sağlar. Şahin, her ne kadar kabul etmek istemese de İpek'ten ciddi yardım almaktadır.

    Diğer yanda hala kaçak olarak aranan Kadir'in peşinde olan Şahin, İpek'in de iz peşinde olduğunu fark eder. Bu sırada oğlunun kaybolması İpek'e korku dolu anlar yaşatır. İpek, Şahin'in yardımıyla oğlunu bulduğunda Kadir'in de izine rastlayacaktır.

    BAŞ BELASI 2. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İçişleri merakla beklenen genelgeyi yayımladı!
    Haberler Televizyon Baş Belası 2. bölüm | ATV canlı izle