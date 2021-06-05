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    • 05.06.2021 11:43
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    Raconu biz belirler uygularız! : Alabora edip dümeni bizzat devralacak

    Yeni düşmanın yüzünü iyice gösterdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan ve oğullarının İlyas ve Behzat tarafından ele geçirilmesi heyecanlarından anlardan birisi oldu. İyice köşeye sıkışan Rıdvan bu kez bölgedeki en güçlü adamla bağlantı kurarak Hızır'a daha fazla zarar vermeye çalıştı ve oğlunu kurtarmak için harekete geçti. Bu uğurda ilk başta Yaman ile görüşen Savaş beklemediği karar ağır bir cevap aldı. Olayın ardından da fidanlığa giderek Hızır'dan Rıdvan'ın oğlu Semih'i istedi. Ancak Alpaslan'ın işaretiyle Semih, Savaş'ın gözleri önünde vuruldu. Heyecan dolu final sahnesinin hemen sonrasında için heyecan arşa çıktı.

    takvim.com.tr
    EDHO 198. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Sezon finali için geri sayıma devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rado'nun yakalanması ve oğlu Semih'in öldürülmesi olayın seyrini değiştiren gelişmelerden oldu. Yeni düşman Savaş ortaya çıkarken masadaki üyeleri kendi safına çekmeye çalışsa da aldığı sert tepkiler karşısında soluğu fidanlıkta aldı. Zor durumda kalan Rıdvan ve oğulları bu kez ortaya Savaş kartını sürdü. Savaş, Rıdvan'ın Hızır'ın eline geçen oğlunu kurtarmak için fidanlığa gönderildi. Fidanlıkta gözlerinin önünde Semih'in öldürülmesiyle Hızır ve dostlarını açık açık tehdit ederek oradan ayrıldı. Aksiyonun iyice tırmandığı bölümden sonra EDHO 198. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Ancak fragman henüz aktarılmadı.

    SAVAŞ'TAN UZLAŞMA TEKLİFİ

    Rıdvan tarafından Hızır'ın karşısına çıkarılan Savaş önce fidanlıkta tüm masa üyelerini tehdit etti ve uzlaşma teklif etti. Ancak buna herkesten olumsuz yanıt gelmesi üzerine ele geçirilen Rıdvan'ın oğlunu geri istedi.

    SEMİH ÖLÜYOR

    Tam o esnada Rıdvan'ın oğlu Asım tarafından dürbünlü tüfekle uzaktan vuruldu. Böylece Savaş ve Hızır arasındaki büyük savaşın tohumları ekilmiş oldu.

    YAMAN'DAN SERT TEPKİ

    Behzat, Rado'dan intikam almak için harekete geçti. Zor durumda kalan Rıdvan ve oğulları bu kez ortaya Savaş kartını sürdü. Savaş ilk başta Yaman ile görüştüyse de aşırı derecede sert tepki aldı.

        SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

        Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

        Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.

        Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

            Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür.

            Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder. Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder.
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