Sezon finali için geri sayıma devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rado'nun yakalanması ve oğlu Semih'in öldürülmesi olayın seyrini değiştiren gelişmelerden oldu. Yeni düşman Savaş ortaya çıkarken masadaki üyeleri kendi safına çekmeye çalışsa da aldığı sert tepkiler karşısında soluğu fidanlıkta aldı. Zor durumda kalan Rıdvan ve oğulları bu kez ortaya Savaş kartını sürdü. Savaş, Rıdvan'ın Hızır'ın eline geçen oğlunu kurtarmak için fidanlığa gönderildi. Fidanlıkta gözlerinin önünde Semih'in öldürülmesiyle Hızır ve dostlarını açık açık tehdit ederek oradan ayrıldı. Aksiyonun iyice tırmandığı bölümden sonra EDHO 198. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Ancak fragman henüz aktarılmadı.

SAVAŞ'TAN UZLAŞMA TEKLİFİ

Rıdvan tarafından Hızır'ın karşısına çıkarılan Savaş önce fidanlıkta tüm masa üyelerini tehdit etti ve uzlaşma teklif etti. Ancak buna herkesten olumsuz yanıt gelmesi üzerine ele geçirilen Rıdvan'ın oğlunu geri istedi.