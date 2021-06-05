Sezon finali için geri sayıma devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rado'nun yakalanması ve oğlu Semih'in öldürülmesi olayın seyrini değiştiren gelişmelerden oldu. Yeni düşman Savaş ortaya çıkarken masadaki üyeleri kendi safına çekmeye çalışsa da aldığı sert tepkiler karşısında soluğu fidanlıkta aldı. Zor durumda kalan Rıdvan ve oğulları bu kez ortaya Savaş kartını sürdü. Savaş, Rıdvan'ın Hızır'ın eline geçen oğlunu kurtarmak için fidanlığa gönderildi. Fidanlıkta gözlerinin önünde Semih'in öldürülmesiyle Hızır ve dostlarını açık açık tehdit ederek oradan ayrıldı. Aksiyonun iyice tırmandığı bölümden sonra EDHO 198. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Ancak fragman henüz aktarılmadı.
SAVAŞ'TAN UZLAŞMA TEKLİFİ
Rıdvan tarafından Hızır'ın karşısına çıkarılan Savaş önce fidanlıkta tüm masa üyelerini tehdit etti ve uzlaşma teklif etti. Ancak buna herkesten olumsuz yanıt gelmesi üzerine ele geçirilen Rıdvan'ın oğlunu geri istedi.
SEMİH ÖLÜYOR
Tam o esnada Rıdvan'ın oğlu Asım tarafından dürbünlü tüfekle uzaktan vuruldu. Böylece Savaş ve Hızır arasındaki büyük savaşın tohumları ekilmiş oldu.
YAMAN'DAN SERT TEPKİ
Behzat, Rado'dan intikam almak için harekete geçti. Zor durumda kalan Rıdvan ve oğulları bu kez ortaya Savaş kartını sürdü. Savaş ilk başta Yaman ile görüştüyse de aşırı derecede sert tepki aldı.