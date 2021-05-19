Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.05.2021 18:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2021 19:42
    ABONE OL

    Ferdi Bey 'da canlı yayınında isyan etti! Karısı internetten tanıştığı kadınla kaçtı duyanlar şaştı kaldı

    Atv’nin ilgiyle takip edilen programı ’da ilginç bir olay yaşandı. Mersin'den gelen , eşi Cansen Şimşek'in 16 Nisan'da evi terk ettiğini belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Eşinin internette tanıştığı isimli kadın tarafından kandırıldığını iddia eden Ferdi Bey’in söyledikleri izleyicileri şoke etti. İşte detaylar…

    Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da hafta içi her gün Esra Erol'un sunumuyla ekrana geliyor. Kayıpları bularak aileleriyle kavuşturan reyting rekortmeni programın bugünkü canlı yayınına Ferdi Şimşek'in anlattıkları damga vurdu.

    Mersin'den gelen Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

    Cansen Şimşek ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söyledi.

        Ancak Ferdi Bey, 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek şunları söyledi: "Eşimi çok seviyorum, geri dönmesini istiyorum. Eşim, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldı"

        16 Nisan'da evden hastaneye gidiyorum diye çıkan Cansen Şimşek'in bir daha geri dönmediğini belirten Ferdi Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akşam 'Beni ablama götür, yarın doktora gideceğim' dedi. Ben de ablasına bıraktım. Ertesi gün aradım saat 12 gibi. 10-15 kere aradım açmadı. Saat üç gibi mesaj attı ve 'Bir daha o eve dönmeyeceğim, boşanma davası açıyorum' dedi"

        Mesajın ardından eşi hakkında kayıp başvurusu yapan Ferdi Bey, ertesi gün Serpil Arıkan'ın numarasını bulduğunu ve konuştuğunu belirtti. Serpil Hanım'ın eşinin yanında olmadığını söylediğini dile getiren Ferdi Bey, "Ben aradıktan sonra gidip emniyete imza vermişler. Şu an Adana Kozan'dalar"

            Tüm bu yaşananların ardından eşiyle görüştüğünü belirten Ferdi Bey, "Seni istemiyorum dedi ama benimle konuşan kişi sanki eşim değildi. Benim düşüncem eşimin aklına girip hap içirdiler"
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Gazze'yi işgal sinyali verdi
            Haberler Televizyon Ferdi Bey Esra Erol'da canlı yayınında isyan etti! Karısı internetten tanıştığı kadınla kaçtı duyanlar şaştı kaldı