Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da hafta içi her gün Esra Erol'un sunumuyla ekrana geliyor. Kayıpları bularak aileleriyle kavuşturan reyting rekortmeni programın bugünkü canlı yayınına Ferdi Şimşek'in anlattıkları damga vurdu.
Mersin'den gelen Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
Cansen Şimşek ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söyledi.