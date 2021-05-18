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    • 18.05.2021 20:21
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    ’da mutlu son! Arif ile Muteber sonunda muradına erdi milyonların önünde nikah masasına oturdular

    Hafta içi her gün ekranlarında yayınlanan 'da programına Muteber ile Arif’in nikah töreni damga vurdu. Kızı Muteber'in Arif ile evlenme isteğine karşı çıkan ’ın inadını kırması üzerine Türkiye'nin beklediği nikah Esra Erol canlı yayınında kıyıldı. İşte detaylar…

    Türkiye'nin beklediği Arif ile Muteber nikahı Esra Erol canlı yayınında kıyıldı. atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da, Muteber ve Arif muradına erdi.

    Muteber Karacabay'ın babası Ali Amca'nın "Bu iş olmaz" söylemleri tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Esra Erol ve ekibinin yoğun çabalarıyla yumuşayan Ali Amca, Yozgat Yerköy 100. Yıl Mahalle Muhtarı İbrahim Arslan'ın da katkılarıyla ikna edildi.

    Muteber ve Arif'in atv ekranlarında yayınlanan düğününe tüm Türkiye şahit oldu. Nikah boyunca oldukça heyecanlı olduğu görünen çiftin mutlulukları yüzlerinden belli oldu.

        Nikah töreni sonrası canlı yayında dans eden çift, Esra Erol'un ekibine teşekkürlerini iletti. Nikaha katılanlar ise genç çifte desteklerini ve tebriklerini sundu.

        NE OLMUŞTU?
        Ali Karacabay, kızı Muteber'in kaçırıldığını düşünerek Esra Erol'da programına başvurmuştu. Esra Erol ve ekibi Ali Bey'in kızı Muteber'i bularak baba-kızı canlı yayında kavuşturmuştu.

        Dini nikahlı eşini terk ederek internette tanıştığı Arif isimli şahısla kaçan Muteber, "Arif'i çok seviyorum, evlenmek istiyorum. O da beni çok seviyor, gözümün içine bakıyor" diyerek kaçırılmadığını açıklamıştı.

            Ancak Ali Bey, kendisiyle tanışmaya gelmeyen Arif'i damat olarak kabul etmemişti. Ali Bey, köy halkı tarafından bu durumun kabul edilmeyeceğini söylemişti.

            Bunun üzerine Esra Erol harekete geçerek Ali Bey'in ikamet ettiği Yozgat Yerköy ilçesinin muhtarına ulaşmıştı.

            Muhtar İbrahim Aslan'ın, canlı yayına köy halkı ile birlikte görüntülü olarak bağlanmasının ardından Arif ve ailesi hafta sonu Ali Bey'in köyüne giderek ziyaret etmişti.

                Arif ve ailesinin ziyaretinden memnun kalan Ali Bey, kararını verdi. Canlı yayında kararını açıklayan Ali Bey, "Arif'i affediyorum ama kızımı üzerse karşısında beni bulur" dedi. Muteber ise gözyaşlarına hakim olamadı.

                'GELİNLİK OLMAZ'
                Babasının kararını açıklamasıyla gözyaşlarına boğulan Muteber, gelinlik giymek istediğini dile getirdi. Ancak Ali Bey, kızının eski eşinin ailesine işaret ederek "Karşı tarafta sürtüşmeler başladı bile, ortada bir çocuk var. Bu nedenle gelinlik, düğün olmaz. Nikah kıysınlar" dedi
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                Haberler Televizyon Esra Erol’da mutlu son! Arif ile Muteber sonunda muradına erdi milyonların önünde nikah masasına oturdular