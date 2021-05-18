'GELİNLİK OLMAZ'

Babasının kararını açıklamasıyla gözyaşlarına boğulan Muteber, gelinlik giymek istediğini dile getirdi. Ancak Ali Bey, kızının eski eşinin ailesine işaret ederek "Karşı tarafta sürtüşmeler başladı bile, ortada bir çocuk var. Bu nedenle gelinlik, düğün olmaz. Nikah kıysınlar" dedi