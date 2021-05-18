Türkiye'nin beklediği Arif ile Muteber nikahı Esra Erol canlı yayınında kıyıldı. atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da, Muteber ve Arif muradına erdi.
Muteber Karacabay'ın babası Ali Amca'nın "Bu iş olmaz" söylemleri tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Esra Erol ve ekibinin yoğun çabalarıyla yumuşayan Ali Amca, Yozgat Yerköy 100. Yıl Mahalle Muhtarı İbrahim Arslan'ın da katkılarıyla ikna edildi.
Muteber ve Arif'in atv ekranlarında yayınlanan düğününe tüm Türkiye şahit oldu. Nikah boyunca oldukça heyecanlı olduğu görünen çiftin mutlulukları yüzlerinden belli oldu.