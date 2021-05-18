ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da kayıpları bulup aileleriyle kavuşturmaya devam ediyor. Birbirinden ilginç konuları ekrana getiren programın bugünkü canlı yayınında Ali Kemal Bey'in yardım çığlığına kulak verdi.
Karısının kendisini terk ettiğini dile getiren Ali Kemal Bey, Aslıhan Karahasan ile TikTok uygulaması üzerinden tanıştığını belirtti. Aslıhan Hanım'ın "Aşk önemli şey, gözüm ne para da ne pulda. Güven veren kişi her şeydir" sözlerini duyunca aşık olduğunu dile getiren Ali Kemal Bey, her şeyin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.
Eşini hala çok sevdiğinin vurgulayan Ali Kemal Bey, başından geçenleri şöyle anlattı: "Aslıhan Hanım ile sosyal medyadan tanıştık. Her şey çok hızlı ilerledi. O kadar güzeldi ki, aşkımız resmen film olurdu. Ocak ayında buluştuk, tanıştık konuştuk. Şubat ayında evlenme kararı aldık. Mart ayında eşim benden hamile kaldı, Nisan ayında ise "Babam hastaneye götürülecekmiş, Antakya'ya babamın yanına gitmeliyim" dedi, beni terk etti"