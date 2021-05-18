Eşini hala çok sevdiğinin vurgulayan Ali Kemal Bey, başından geçenleri şöyle anlattı: "Aslıhan Hanım ile sosyal medyadan tanıştık. Her şey çok hızlı ilerledi. O kadar güzeldi ki, aşkımız resmen film olurdu. Ocak ayında buluştuk, tanıştık konuştuk. Şubat ayında evlenme kararı aldık. Mart ayında eşim benden hamile kaldı, Nisan ayında ise "Babam hastaneye götürülecekmiş, Antakya'ya babamın yanına gitmeliyim" dedi, beni terk etti"