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    • Televizyon
    • 18.05.2021 18:52
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    • 18.05.2021 18:54
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    ’da ilginç olay! TikTok’da tanıştığı kadınla evlendi “Benim hayatım Brezilya filmlerine benzedi” diyerek isyan etti

    Sosyal medya platformu TikTok’ta tanıştığı ve kısa süre içinde nikah masasına oturduğu eşi ’ın evden kaçtığını belirten , ’da programına başvurarak yardım istedi. Esra Erol’da ekibinin ulaştığı Aslıhan Karahasan ise telefonla canlı yayına bağlandı. İşte detaylar…

    ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da kayıpları bulup aileleriyle kavuşturmaya devam ediyor. Birbirinden ilginç konuları ekrana getiren programın bugünkü canlı yayınında Ali Kemal Bey'in yardım çığlığına kulak verdi.

    Karısının kendisini terk ettiğini dile getiren Ali Kemal Bey, Aslıhan Karahasan ile TikTok uygulaması üzerinden tanıştığını belirtti. Aslıhan Hanım'ın "Aşk önemli şey, gözüm ne para da ne pulda. Güven veren kişi her şeydir" sözlerini duyunca aşık olduğunu dile getiren Ali Kemal Bey, her şeyin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

    Eşini hala çok sevdiğinin vurgulayan Ali Kemal Bey, başından geçenleri şöyle anlattı: "Aslıhan Hanım ile sosyal medyadan tanıştık. Her şey çok hızlı ilerledi. O kadar güzeldi ki, aşkımız resmen film olurdu. Ocak ayında buluştuk, tanıştık konuştuk. Şubat ayında evlenme kararı aldık. Mart ayında eşim benden hamile kaldı, Nisan ayında ise "Babam hastaneye götürülecekmiş, Antakya'ya babamın yanına gitmeliyim" dedi, beni terk etti"

        "Eşimin kim olduğunu tanıyamadım. Hiç geçmişini merak etmedim, ilgilenmek istemedim" diyen Ali Kemal Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim bana "Senden hamile kalmak istiyorum. Bebeğimiz olsun" dedi, hayatımın en güzel sözlerini duydum adeta. Havalara uçtum"

        Eşinin düşük yaptığını dile getiren Ali Kemal Bey, "Ben Aslıhan'a "Ben Esra Erol'a katılacağım" sözlerini dile getirince Aslıhan benimle barıştı. O sırada da ekibinizden telefon geldi. Eşimde yanımdaydı, "Kapat o telefonu, barıştık biz" dememi istedi. Bende öyle yaptım" dedi.

        Dövmeciye gittiklerini ve koluna "Aslım" yazdırdığını da açıklayan Ali Kemal Bey, dövmesini canlı yayında göstermeyi de ihmal etmedi. Ali Kemal Bey, eşi Aslıhan Hanım'ın çocuklarıyla da çok iyi geçindiğini dile getirdi.

            Telefonla canlı yayına bağlanan Aslıhan Hanım ise Kemal Bey ile görüşmek istemediğini belirterek "Ali Kemal Bey'in akli dengesi yerinde değil, raporu var" dedi. Kemal Bey ise raporları göstermesini istedi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da ilginç olay! TikTok’da tanıştığı kadınla evlendi “Benim hayatım Brezilya filmlerine benzedi” diyerek isyan etti