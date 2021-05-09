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    • 09.05.2021 22:58
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    • 09.05.2021 23:23
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    Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir?

    Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir? sorusunun cevabı programının izleyicileri tarafından araştırılıyor. Programda bir yarışmacıya sorulan Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte sorulan sorunun doğru yanıtı!

    takvim.com.tr
    Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir?

    Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir? sorusunun cevabı programının izleyicileri tarafından araştırılıyor. Programda bir yarışmacıya sorulan Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte sorulan sorunun doğru yanıtı!

    Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir?

    A: At nalı

    B: Bal kabağı

    C: Tavuk yumurtası

    D: Kızın eski ayakkabısı

    Doğru cevap: Bal kabağı (B)

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    Haberler Televizyon Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir?