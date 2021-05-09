Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir? sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster programının izleyicileri tarafından araştırılıyor. Programda bir yarışmacıya sorulan Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte sorulan sorunun doğru yanıtı!

Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe hangisi verilir?

A: At nalı

B: Bal kabağı

C: Tavuk yumurtası

D: Kızın eski ayakkabısı

Doğru cevap: Bal kabağı (B)