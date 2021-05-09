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    • 09.05.2021 23:05
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    Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının telefonunda hangi şarkının melodisi çalmaya başlamıştır?

    Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının telefonunda hangi şarkının melodisi çalmaya başlamıştır? Kim Milyoner Olmak İster programında yer alan soruların cevapları yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bir yarışmacıya sorulan soru ise gündem oldu. Yarışmada sorulan ve merak edilen o sorunun yanıtı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının telefonunda hangi şarkının melodisi çalmaya başlamıştır?

    Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının telefonunda hangi şarkının melodisi çalmaya başlamıştır? Kim Milyoner Olmak İster programında yer alan soruların cevapları yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bir yarışmacıya sorulan soru ise gündem oldu. Yarışmada sorulan ve merak edilen o sorunun yanıtı haberimizde!

    Soru: Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır?

    Doğru cevap: Justin Bieber - Baby

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    Haberler Televizyon Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının telefonunda hangi şarkının melodisi çalmaya başlamıştır?