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    • 19.04.2021 16:58
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    CANLI YAYIN İZLE 19 Nisan Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Hayvanlarını sattı, eşine estetik yaptırdı! Yalçın'ın haykırışı

    “Kocam Ayhan kendinden yaşça büyük biriyle kaçtı! Çıngıraklı yılan kaynanam Yeter sokağa attı!” Havva'nın feryadı! Koray, aşk yaşadığı iddia edilen Münevver'i sonunda kabul edecek mi? Günler sonra büyük itiraf! Muzaffer'in karısı Ayşe'den şok talebi ne? Bu iddia çok konuşulacak! Hayvanlarını sattı, karısı Meral'i estetik operasyonlara yolladı! Onu baştan yarattı! Tüm estetikler bitti, karısı bu kez evden kaçtı! Karısı Meral'e "Nolur eve dön" diyen Yalçın'ın haykırışı ve daha fazlası 'da canlı yayında.

    Esra Erol'da bugün... 19 Nisan 2021

    Esra Erol bugün (19 Nisan) neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE YOUTUBE – TIKLA

    "Kocam Ayhan kendinden yaşça büyük biriyle kaçtı! Çıngıraklı yılan kaynanam Yeter sokağa attı!" Havva'nın feryadı!

    Koray, aşk yaşadığı iddia edilen Münevver'i sonunda kabul edecek mi? Günler sonra büyük itiraf!

        Muzaffer'in karısı Ayşe'den şok talebi ne? Bu iddia çok konuşulacak!

        Hayvanlarını sattı, karısı Meral'i estetik operasyonlara yolladı! Onu baştan yarattı! Tüm estetikler bitti, karısı bu kez evden kaçtı! Karısı Meral'e "Nolur eve dön" diyen Yalçın'ın haykırışı!
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        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Esra Erol ATV CANLI YAYIN İZLE 19 Nisan Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Hayvanlarını sattı, eşine estetik yaptırdı! Yalçın'ın haykırışı