Masumlar Apartmanı büyük skandalla dillere düştü olanlar oldu! Böyle fiyaskonun eşi benzeri daha önce görülmedi... TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı öyle bir şeye imza attı ki uzun süredir böylesi görülmedi. Han, Gülben, Safiye, İnci etrafında şekillenen bir hikayenin izleyiciye sunulduğu Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yeni bölümleriyle de izleyici ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı, kendisinden hiç beklenmeyen bir olaya imza attı. O anlar izleyicilerin gözünden kaçmayınca da olanlar oldu.
Gerçek hayattan esinlenen konusu ile salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 23. bölümü ile ekrana geldi. Yıllar sonra ilk kez sokağa çıkan Safiye ve Naci'nin duygusal sahneleri seyirciyi ekran başına kilitlerken gözlerden kaçmayan bir sahne vardı ki sosyal medyanın diline düştü.
Gerçek bir hikayenin anlatıldığı dizi Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi' adlı kitabından beyaz cama uyarlama. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin bir kaza sonucu Han ile tanışması ve onun psikolojik sorunları olan kardeşleri ile bir araya gelmesini anlatan dizi ilk bölümünden beri ilgiyle takip ediliyor.