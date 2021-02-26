Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 26.02.2021 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2021 10:44
    ABONE OL

    büyük skandalla dillere düştü olanlar oldu! Böyle fiyaskonun eşi benzeri daha önce görülmedi

    ekranlarında izleyiciyle buluşan, oyuncu kadrosunda  gibi isimleri bulunduran bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Bu sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olan Masumlar Apartmanı temizlik takıntısı olan Safiye'den, dispozofobi hastası Han'a, obsesif bozukluk yaşayan Gülben'den, mazoşist Neriman'a tüm oyuncularıyla ve karakterleriyle hafızalara yerleşti. Ancak Masumlar Apartmanı'ndan gelen beklenmedik o olay hem 'yok artık' dedirtti hem de dizinin kalitesine yakıştırılamadı. Hal böyle olunca kısa sürede alay konusu oldu.

    Masumlar Apartmanı alay konusu oldu o sahne dile düştü

    Masumlar Apartmanı büyük skandalla dillere düştü olanlar oldu! Böyle fiyaskonun eşi benzeri daha önce görülmedi... TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı öyle bir şeye imza attı ki uzun süredir böylesi görülmedi. Han, Gülben, Safiye, İnci etrafında şekillenen bir hikayenin izleyiciye sunulduğu Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yeni bölümleriyle de izleyici ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı, kendisinden hiç beklenmeyen bir olaya imza attı. O anlar izleyicilerin gözünden kaçmayınca da olanlar oldu.

    Gerçek hayattan esinlenen konusu ile salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 23. bölümü ile ekrana geldi. Yıllar sonra ilk kez sokağa çıkan Safiye ve Naci'nin duygusal sahneleri seyirciyi ekran başına kilitlerken gözlerden kaçmayan bir sahne vardı ki sosyal medyanın diline düştü.

    Gerçek bir hikayenin anlatıldığı dizi Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi' adlı kitabından beyaz cama uyarlama. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin bir kaza sonucu Han ile tanışması ve onun psikolojik sorunları olan kardeşleri ile bir araya gelmesini anlatan dizi ilk bölümünden beri ilgiyle takip ediliyor.

        Salı akşamı yayınlanan son bölümde ise seyirciyi çok heyecanlandıran olaylar yaşandı. Naci'nin hayatına girmesi ile bambaşka biri olmaya başlayan Safiye şeytanın bacağını kırdı ve yıllar sonra dışarıya çıktı.

        Hayatının aşkı Naci'nin çok hasta olduğunu, sayılı günleri kaldığı henüz bilmeyen Safiye, tüm cesaretini toplayarak sokağa adımı atıyor. Safiye'yi öğrencilik yıllarında ilk kez elini tuttuğu sinemaya götürmek isteyen Naci'nin romantik planı ekran başındakileri duygulandırsa da, seyirciye yansıyan bir sahne pes dedirtti.

        Naci ile Safiye'nin sinemaya gittikleri sahnede ekrana yansıtan 'Sinema' yazısı sosyal medyanın diline düştü. Oldukça amatör duran, montaj ile oraya koyuldu çok belli olan o yazı dikkatli seyircinin gözünden kaçmadı.

            Sinema yazısı o kadar özensizce yerleştirilmişti ki dikkatli bakınca binanın üst camlarını da kapattığı fark ediliyor. Masumlar Apartmanı'nda yayınlanan bu sahne günün en çok konuşulanlarında oldu, ti'ye alınan bu montaja sosyal medyadan yorumlar yapıldı..

            Seyircinin diziden bir beklentisi daha var; Yıllar sonra Safiye'yi hayata döndüren Naci'nin ölmemesi. Naci'ye hayat veren başarılı oyuncu Tansel Öngel, diziyle 13. bölüm için anlaşmıştı. Naci'nin durumunun giderek ağırlaşması birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

            MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

            Han, Esra'ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra'nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci'ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.

            Naci ise Safiye'ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

                Hikmet'in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat'ı çok zor bir durumda bırakır. Neriman ise okulda Gamze'nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra'nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı büyük skandalla dillere düştü olanlar oldu! Böyle fiyaskonun eşi benzeri daha önce görülmedi