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    • 25.02.2021 19:05
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    öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Behice ?

    öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Behice Esra Dermancıoğlu hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, dizide yer alan karakterlerden birisi Behice'nin ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Behice Esra Dermancıoğlu kimdir?

    Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü? ATV ekranlarında her Perşembe akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin izleyicileri Esra Dermancıoğlu'nun hayat verdiği Behice karakterinin kim olduğunu ve Behice'nin ölüp ölmediğini merak ediyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Behice Esra Dermancıoğlu kimdir?

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE ÖLDÜ MÜ?

    Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı karakter, Hünkar Yaman'ın ölümüne sebep olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Demir ve Fekeli'nin Behice'nin üzerine yürümesi dikkatlerden kaçmadı.

    Ayrıca konu hakkında geçtiğimiz haftalarda şu açıklamalar öne sürülmüştü:

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarında bir süredir evinde olduğunu belirtiyordu. Yani Adana'da değil, hikayesi bitti ve bölümleri çekildi. Ancak stoklar fazla olduğu için henüz Behice'nin ayrıldığı sahneler ekrana gelmedi.

    Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından bir rahatsızlığı olduğunu duyurdu. Dermancıoğlu, ürtiker hastası olduğunu açıkladı. "Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim" sözleriyle takipçilerini uyardı.

    Bir Zamanlar Çukurova Behice'nin ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

        ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

        Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 tarihinde doğmuş Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

        Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

        Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

        Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

        Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.
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