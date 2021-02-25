Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü? ATV ekranlarında her Perşembe akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin izleyicileri Esra Dermancıoğlu'nun hayat verdiği Behice karakterinin kim olduğunu ve Behice'nin ölüp ölmediğini merak ediyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Behice Esra Dermancıoğlu kimdir?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE ÖLDÜ MÜ?
Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı karakter, Hünkar Yaman'ın ölümüne sebep olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Demir ve Fekeli'nin Behice'nin üzerine yürümesi dikkatlerden kaçmadı.
Ayrıca konu hakkında geçtiğimiz haftalarda şu açıklamalar öne sürülmüştü:
Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarında bir süredir evinde olduğunu belirtiyordu. Yani Adana'da değil, hikayesi bitti ve bölümleri çekildi. Ancak stoklar fazla olduğu için henüz Behice'nin ayrıldığı sahneler ekrana gelmedi.
Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından bir rahatsızlığı olduğunu duyurdu. Dermancıoğlu, ürtiker hastası olduğunu açıkladı. "Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim" sözleriyle takipçilerini uyardı.
Bir Zamanlar Çukurova Behice'nin ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.