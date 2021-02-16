ATV ekranlarında salı akşamları bir efsane haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanacak gelişmelerle heyecan iyice artacak. Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer ile Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik'in diziye veda edip etmeyeceği merak konusu olmaya başladı. İki oyuncunun da diziden ayrıldığı iddia edildi. Peki, EDHO Ceylan ve Alparslan öldü mü? Sanem Çelik ve Yunus Emre Yıldırımer diziden ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

EDHO CEYLAN VE ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ?

EDHO Ceylan ve Alparslan öldü mü sorusunun yanıtı bu akşam netlik kazanacak. Dizinin Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ile Ceylan'ı Sanem Çelik'in diziden ayrıldığına dair ATV'den bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle iddialar gerçeği yansıtmıyor.