Atv'nin merakla beklenen yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrol paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Babasının gerçek yüzüyle tanışan Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntüler. Görüntüleri almak isteyen Cüneyt'in yaptığı plan ise Fatih ve Nergis'in yakınlaşmasına neden olur.

İşte Akıncı'nın 6. bölümünde yaşanacaklar...