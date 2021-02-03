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    • 03.02.2021 17:23
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    Akıncı 6. bölümde ve Fatih yakınlaşıyor! Cüneyt'in planı ve sonrasında yaşananlar geceye damga vuracak...

    'nin sevilen dizisi Akıncı 6. bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. ve Büşra Develi'nin başrol paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. heyecanın dozunu arttırırken,Ffatih ile arasındaki yakınlaşma dizisevelerin dikkatini çekiyor. İşte Akıncı 6. bölümde yaşanacaklar...

    Nergis ve Fatih yakınlaşıyor!

    Atv'nin merakla beklenen yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrol paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Babasının gerçek yüzüyle tanışan Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntüler. Görüntüleri almak isteyen Cüneyt'in yaptığı plan ise Fatih ve Nergis'in yakınlaşmasına neden olur.

    İşte Akıncı'nın 6. bölümünde yaşanacaklar...

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    AKINCI 6. BÖLÜM!

    Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar.

    Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır.

        Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır.

        Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.
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        Haberler Televizyon Akıncı 6. bölümde Nergis ve Fatih yakınlaşıyor! Cüneyt'in planı ve sonrasında yaşananlar geceye damga vuracak...