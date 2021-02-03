Atv'nin merakla beklenen yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrol paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Babasının gerçek yüzüyle tanışan Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntüler. Görüntüleri almak isteyen Cüneyt'in yaptığı plan ise Fatih ve Nergis'in yakınlaşmasına neden olur.
İşte Akıncı'nın 6. bölümünde yaşanacaklar...
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AKINCI 6. BÖLÜM!
Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar.
Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır.