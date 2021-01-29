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    • 30.01.2021 00:32
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    'ya babasından ! "En kötüsü ne biliyor musun?"

    'nin merakla takip edilen dizisi 5. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Akıncı'nın son bölümüne babası ile geçmişte yaşadığı '' sahnesi damga vurdu.

    Akıncı'ya 'baba' nasihat!

    'nin merakla takip edilen dizisi 5. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Akıncı'nın son bölümüne babası ile geçmişte yaşadığı '' sahnesi damga vurdu.

    "EN KÖTÜSÜ NE BİLİYOR MUSUN?"
    Geçmişte babasıyla maç izlediği günleri anımsayan Akıncı, babasının verdiği nasihatları hatırladı. Kaybedile maçın ardından üzülen Akıncı'yı teselli eden babası "En kötüsü ne biliyor musun? 'Korkmak'. Korktuğun için kaybetmek. Bir de bakmışsın ne olduğunu anlamadan korkmaya alışmışsın ondan sonra hep kaybedersin" dedi.

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    Haberler Televizyon Akıncı'ya babasından nasihat! "En kötüsü ne biliyor musun?"