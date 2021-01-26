Survivor kim elendi sorusunun yanıtı programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam adada ilk olarak yılın ilk iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan 10'a 5 skorla ünlüler takımı oldu. Adaya bu akşam bir yarışmacı daha veda ediyor. Peki, Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte merak edilenler...
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'a veda eden isim henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Adada dün akşam yapılan oylama neticesinde altı oyla İlayda Şeker bu haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.
GEÇEN HAFTA SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
19 Ocak Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı elenen ismin Sancakay olduğunu açıkladı.