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    • 26.01.2021 23:18
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    ? 26 Ocak 'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte SMS oylama sıralaması...

    sorusu için heyecan arttı. TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'da bu akşam bir yarışmacı daha adaya veda ediyor. Adaya veda edecek olan isim merak edilirken izleyiciler konu hakkında araştırmalara başladı. Bu akşam eleme öncesinde iletişim oyununda ünlüler takımı mücadeleyi 10'a 5 kazandı ve yakınlarıyla görüşme fırsatı yakaladı. Peki, Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte SMS oylama sıralaması...

    Survivor'da bu hafta kim elendi?

    Survivor kim elendi sorusunun yanıtı programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam adada ilk olarak yılın ilk iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan 10'a 5 skorla ünlüler takımı oldu. Adaya bu akşam bir yarışmacı daha veda ediyor. Peki, Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte merak edilenler...

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'a veda eden isim henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Adada dün akşam yapılan oylama neticesinde altı oyla İlayda Şeker bu haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

    GEÇEN HAFTA SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

    19 Ocak Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı elenen ismin Sancakay olduğunu açıkladı.

        SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

        Survivor 2021 hafta içi pazartesi, salı ve perşembe; hafta sonu ise cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

        SURVİVOR YARIN VAR MI?

        Survivor yarın akşam yok. Sevilen yarışma programı Survivor 28 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

        İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

        Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına geldi.

            İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

            "Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım.

            Ailem hala orada yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."
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            Haberler Televizyon Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte SMS oylama sıralaması...