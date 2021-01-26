Survivor kim elendi sorusunun yanıtı programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam adada ilk olarak yılın ilk iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan 10'a 5 skorla ünlüler takımı oldu. Adaya bu akşam bir yarışmacı daha veda ediyor. Peki, Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'a veda eden isim henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.