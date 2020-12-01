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    • 01.12.2020 10:10
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    canlı yayın Atv izle! Müge Anlı'nın bile şoke olduğu olayında son dakika! 6 ay bebeği yakmışlardı...

    'nın bugünkü programında neler olacak? Müge Anlı, Antalya'da kaybolan 14 çocuk babası 'u arıyor. ATV canlı yayınında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı dün yayınlanan son bölümde duydukları karşısında şoke olmuştu. Türkiye'yi sarsacak iddiaya göre; Resime Dönmez, 6 aylık bebeğini tandıra atarak yaktı. Kan donduran iddianın ardından Müge Anlı, "Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey bu inanamıyorum!" demişti. Peki 14 çocuk babası Kerem Durur'a ne oldu? Kerem Durur nerede? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı 1 Aralık 2020 canlı yayınında. Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınla atv'de...

    Müge Anlı | CANLI YAYIN

    Müge Anlı son bölümde tandır vahşeti hem başarılı sunucu Müge Anlı hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti. Müge Anl, Kerem Durur'un kaybını araştırırken öğrendikleri karşısında, 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" dedi. İşte 30 Kasım Atv Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

    2 ayrı eşten 14 çocuk, inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılıyor. Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise korkunç!

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE

    İddiaya göre Resime Hanım ile Kerem Bey'in ilişkisi, Resim Dönmez evliyken başladı. Resime Dönmez'in Kerem Durur'dan önceki eşi ve Kerem Durur'un kardeşi, Müge Anlı canlı yayınında şok iddialar ortaya attı.

    İddiaya göre Resime Dönmez'in eski eşiyle evli olduğu dönemde 6 aylık bebeği tandıra atıldı. Ağızdan ağıza dolaşan bilgilere göre ise bebeği tandıran atan kişi Resime Hanım'ın ta kendisi.

    Resime Hanım'ın bebeğini tandıra neden attığı ise Müge Anlı canlı yayınında gellen ihbarlar doğrultusunda şu şekilde; Kerem Durur'un 7 çocuğunun annesi Resime Durur, eski eşi ile evli olduğu dönemde dünyaya getirdiği çocuk Kerem Bey'den. Hal böyle olunca Resime Durur'un bu durumun ortaya çıkmaması için kendi evladını tandıra attığı iddia ediliyor.

    Knedisinin bebeğinin yandığı sırada evde olmadığını, geri döndüğünde olup biteni öğrendiğini ifade eden Resime Dönmez, bebeğini tandırda takdığı iddiasını reddediyor.
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