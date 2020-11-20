Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün neler oluyor?
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV - TIKLA
12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Esra Erol'da bugün;
Bir evladın annesine olan sitemi herkesi gözyaşlarına boğacak!
Sevda'nın barışmak için şartlarını duyduğunuzda inanamayacaksınız! Akıllara durgunluk veren o talepler ne?
Ayşen 13 yıl önce neden evi terk etti? 13 yıldır nerede kiminle yaşadı? Ayşen konuşacak gerçekler ortaya çıkacak!
13 yaşındaki Yaren ve 18 yaşındaki Özlem ile ilgili herkesi şaşırtacak son dakika gelişmesi!
30 yıllık bitmeyen bir hasret! Bugüne kadar hiç görmediği annesi Güneş'i arayan bir evlat! Oğuzhan'ın herkesi gözyaşlarına boğacak dramı!