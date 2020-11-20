Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 20.11.2020 17:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2020 17:06
    ABONE OL

    Akıllara durgunluk veren talep! !

    Yeni sezona bomba gibi giriş yapan başarılı sunucu , konularıyla yine gündemde... Atv canlı yayınında bugün (20 Kasım 2020 Cuma) neler oluyor? Bir evladın annesine olan sitemi Türkiye'yi gözyaşlarına boğacak! Ayşen 13 yıl önce neden evi terk etti, nerede kiminle yaşadı?13 yaşındaki Yaren ve 18 yaşındaki Özlem'den son dakika gelişmesi! 30 yıldır hiç görmediği annesi Güneş'i arayan Oğuzhan'ın hayat hikayesi ve Sevda'nın barışmak için akıllara durgunluk veren talebi herkesi ekran başına kilitleyecek.

    Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün neler oluyor?

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV - TIKLA

    12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Esra Erol'da bugün;

    Bir evladın annesine olan sitemi herkesi gözyaşlarına boğacak!


    Sevda'nın barışmak için şartlarını duyduğunuzda inanamayacaksınız! Akıllara durgunluk veren o talepler ne?


    Ayşen 13 yıl önce neden evi terk etti? 13 yıldır nerede kiminle yaşadı? Ayşen konuşacak gerçekler ortaya çıkacak!


    13 yaşındaki Yaren ve 18 yaşındaki Özlem ile ilgili herkesi şaşırtacak son dakika gelişmesi!


    30 yıllık bitmeyen bir hasret! Bugüne kadar hiç görmediği annesi Güneş'i arayan bir evlat! Oğuzhan'ın herkesi gözyaşlarına boğacak dramı!
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon Akıllara durgunluk veren talep! ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE!