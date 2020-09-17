Bir Zamanlar Çukurova 64. son bölüm canlı izle! Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova 64. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde torunlarını bulmak için attığı her adımda oğlunu biraz daha kaybeden Hünkar, tüm bu karmaşanın ortasında öyle biriyle karşılaşıyor ki gözlerinden adeta alev çıkıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte ATV canlı yayın ve Bir Zamanlar Çukurova 64. son bölüm izleme seçeneği

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir'in, "Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması" emrine Hünkar bile karşı duramadı.