Atv canlı yayınında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da canlı yayınında bugün (17 Eylül 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Akılalmaz bir dolandırıcılık şebekesi! "Sosyal medyadan tanıştığım benden 14 yaş küçük Zekeriya Gaygısız tarafından evlilik vaadiyle 2 milyon lira dolandırıldım" diyen 69 yaşındaki Fatma Hanım'ın büyük isyanı! Zekeriya akılalmaz bit dolandırıcılık şebekesi! Ortadan kaybolan milyonlarca lira, eski eşini dolandırdığı için cezaevine giren bir adam! Zekeriya Gaygısız ile ilgili suçlamalar bitmiyor! Bugün yeni şahitler konuşacak gerçekler şoke edecek!

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5 kız çocuk dünyaya getirdi, erkek çocuk dünyaya getirmedi diye kocası Ramazan sokağa attı. Deniz'in isyanı herkesin yüreğini dağladı. Deniz Yarım kocası Ramazan Yarım ile Esra Erol'da hesaplaşıyor. Yaşanan olayların en yakın tanığı olan sürpriz isim kim? O fotoğraf çok konuşuldu, Ramazan Bey gördüğünde şoke oldu! Herkesin merak ettiği fotoğrafta kimler var? İddiaların odağındaki Şerife Hanım canlı yayında! Bugün ortalık karışacak! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Deniz'in kocası Ramazan Bey ile yaşadığı iddia edilen Şerife Hanım'ın eski kocası İsmail konuşacak, yer yerinden oynayacak! Bugün konuşulmayanlar konuşulacak! Şerife'nin eski kocası İsmail, Esra Erol'da canlı yayınında!

"Eşim 4 aylık bebeğim ile kendisinden 28 yaş büyük olan Cengiz ile kaçtı, diğer oğlumu da komşuya bıraktı. Çocuğumun sağlığından endişeliyim" diyen Ferdi Bey'in isyanı!

Böyle vicdansızlık görülmedi! Evlenip yuvasını kurmak istedi, evladını kucağına aldıktan 20 gün sonra eşi İsmail başka bir kadın kaçırdı. Gözleri görmeyen 4 yaşındaki evladının ameliyatı için kocasını arayan Selime'nin yürek dağlayan hayat hikayesi...