Atv canlı yayınında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da canlı yayınında bugün (16 Eylül 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? 5 kız çocuk dünyaya getirdi, erkek çocuk dünyaya getirmedi diye kocası Ramazan sokağa attı. Deniz'in isyanı herkesin yüreğini dağladı. Bugün hesaplaşma vakti! Deniz Yarım kocası Ramazan Yarım ile Esra Erol'da hesaplaşıyor. Yaşanan olayların en yakın tanığı olan sürpriz isim kim? Bugün ortalık karışacak! Büyük yüzleşmede ikinci perde!

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"Sosyal medyadan tanıştığım benden 14 yaş küçük Zekeriya Gaygısız tarafından evlilik vaadiyle 2 milyon lira dolandırıldım" diyen 69 yaşındaki Fatma Hanım'ın büyük isyanı!16 yaşındaki kızı Zehra'yı davullu zurnalı evlendirdi! Evlendirdikten 15 gün sonra kızı Zehra kayboldu. Dün gece neler yaşandı? Zehra'nın ailesine gece yarısı gelen şok haber ne? 8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğunu alıp 3 Haziran'da evli sevgilisine kaçtı! Esra Erol'un teklifine ret yanıtı veren Nazan, evli olan sevgilisi Uğur'u tercih etti. Sevgilisinin yanına, Erdek'e gitmek isteyen Nazan'ın şok görüntüleri Esra Erol'da!