Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.09.2020 16:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2020 17:49
    ABONE OL

    ATV CANLI YAYIN ! 16 yaşında evlendirilen Zehra Aba'nın ailesine gece yarısı gelen şok telefon!

    Atv canlı yayınında Esra Erol'da bugün, (16 Eylül 2020 Çarşamba ) neler yaşanıyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam edecek. 16 yaşındaki kızı Zehra'yı davullu zurnalı evlendirdi! Evlendirdikten 15 gün sonra kızı Zehra kayboldu. Dün gece neler yaşandı? Zehra'nın ailesine gece yarısı gelen şok haber ne? 8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğunu alıp 3 Haziran'da evli sevgilisine kaçtı! Nazan'ın şok görüntüleri ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv canlı yayınında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da canlı yayınında bugün (16 Eylül 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? 5 kız çocuk dünyaya getirdi, erkek çocuk dünyaya getirmedi diye kocası Ramazan sokağa attı. Deniz'in isyanı herkesin yüreğini dağladı. Bugün hesaplaşma vakti! Deniz Yarım kocası Ramazan Yarım ile Esra Erol'da hesaplaşıyor. Yaşanan olayların en yakın tanığı olan sürpriz isim kim? Bugün ortalık karışacak! Büyük yüzleşmede ikinci perde!

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    "Sosyal medyadan tanıştığım benden 14 yaş küçük Zekeriya Gaygısız tarafından evlilik vaadiyle 2 milyon lira dolandırıldım" diyen 69 yaşındaki Fatma Hanım'ın büyük isyanı!16 yaşındaki kızı Zehra'yı davullu zurnalı evlendirdi! Evlendirdikten 15 gün sonra kızı Zehra kayboldu. Dün gece neler yaşandı? Zehra'nın ailesine gece yarısı gelen şok haber ne? 8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğunu alıp 3 Haziran'da evli sevgilisine kaçtı! Esra Erol'un teklifine ret yanıtı veren Nazan, evli olan sevgilisi Uğur'u tercih etti. Sevgilisinin yanına, Erdek'e gitmek isteyen Nazan'ın şok görüntüleri Esra Erol'da!

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! 16 yaşında evlendirilen Zehra Aba'nın ailesine gece yarısı gelen şok telefon!
    Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
    Tüm Televizyon Haberleri