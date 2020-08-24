FOX'un Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk tarafından yapılan tüm ikna çabalarına rağmen Fox TV ekran yüzü olan Fatih Portakal'ın istifa ettiği iddia edildi. Tatil nedeni ile şehir dışında olan ünlü ismin tatile çıkmadan önce bu kararını bildirdiği ve istifasında kararlı olduğu açıklandı. Daha önce fısıltı gazeteleri tarafından gündeme taşınan iddiaların Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ve gazeteci İsmail Saymaz tarafından da canlı yayında dile getirilmesi sonrası iddialar kesinleşmiş oldu. Fox Tv haber sunucusu Fatih Portakal'ın önümüzdeki hafta çıkacağı haber programında istifasını vereceği ve vedasını ana haber bülteninde yapacağı öğrenildi.
İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR
Edinilen bilgilere göre haber koordinatörü Doğan Şentürk 'ün onu ikna etmeye çalıştığı , ancak Portakal'ın ikna olmadığı öğrenildi. Fatih Portakal'ın, "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dediği öğrenildi.
ANA HABERDE VEDA EDECEK
Fox Tv haber sunucusu Fatih Portakal'ın önümüzdeki hafta çıkacağı haber programında istifasını vereceği ve vedasını ana haber bülteninde yapacağı öğrenildi.
YERİNE KİM GEÇECEK?
Fatih Portakal 'ın yerine geçecek isim hakkında ise iddialar dolaşmaya başladı. Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek yaşananları doğruladı ve bir ismin belirlendiği öğrenildi.
Fatih Portakal 'ın yerine gelecek ismin bu hafta açıklanacağı öğrenildi.
FATİH PORTAKAL NEDEN İSTİFA ETTİ? FOX TV'DEN NEDEN AYRILDI?
İddialar ortaya çıktıktan sonra ünlü sunucu konu hakkında bir açıklama yapmazken son paylaşımında eşi Armağan Portakal'ı da etiketleyerek "kesilmeyen rüzgar eşliğinde pazar keyfi" ifadelerine yer verdi.
Portakal'ın ana haber bültenini son kez sunacağını, bu programda sevenleri ile vedalaşarak görevini bırakacağı, hatta yerine gelen isim ile Fox TV televizyonunun anlaşma yaptığı da iddialar arasında bulunuyor.
FATİH PORTAKAL KİMDİR? FATİH PORTAKAL NERELİ?
Fatih Portakal 2 Şubat 1967 tarihinde Nazilli'de dünyaya geldi.İlköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Fatih Portakal, 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi.
1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı.
2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerinden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurtdışına yerleşmesi gereğince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmaktadır.Türk gazeteci ve sunucu olarak görev aldı.