İlki 1903'te düzenlenen Tour de France bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedeydi sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: İlki 1903'te düzenlenen Tour de France bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedeydi?

A: Fransa

B: İtalya

C: Belçika

D: İsviçre

Doğru cevap: A: Fransa