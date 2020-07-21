Hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur?

Polisiye eserleriyle bilinen yaptığı araştırmalarla hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen suçsuz birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Polisiye eserleriyle bilinen yaptığı araştırmalarla hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen suçsuz birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur?

A: Arthur Conan Doyle

B: Agatha Cristhe

C: Edgar Allan Poe

D: Ian Fleming

Doğru cevap: A: Arthur Conan Doyle