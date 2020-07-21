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    • 21.07.2020 22:37
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    Hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur?

    Polisiye eserleriyle bilinen yaptığı araştırmalarla hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen suçsuz birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Polisiye eserleriyle bilinen yaptığı araştırmalarla hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen suçsuz birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Polisiye eserleriyle bilinen yaptığı araştırmalarla hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen suçsuz birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur?

    A: Arthur Conan Doyle

    B: Agatha Cristhe

    C: Edgar Allan Poe

    D: Ian Fleming

    Doğru cevap: A: Arthur Conan Doyle

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