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    • 21.07.2020 22:41
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    2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerindeki ürünler organik olduğundan BM'den ödül almıştır?

    2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğundan BM'den ödül almıştır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğundan BM'den ödül almıştır sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğundan BM'den ödül almıştır?

    A: Danimarka

    B: Hollanda

    C: Hindistan

    D: ABD

    Doğru cevap: C: Hindistan

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