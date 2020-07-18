Kimin eski gitarı 6.010.000 ABD dolarına satılarak en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girdi?

Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı 6.010.000 ABD dolarına satılarak açık artırmada satılan en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı 6.010.000 ABD dolarına satılarak açık artırmada satılan en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

A: Jimi Hendrix

B: Eric Clapton

C: Carlos Santana

D: Kurt Cobain

Doğru cevap: D: Kurt Cobain