Günde 10 bin adım atılması gerektiği fikri, 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde ortaya çıktı?

Günde 10 bin adım atılması gerektiği fikri, 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Günde 10 bin adım atılması gerektiği fikri, 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır?

A: Tokyo

B: Londra

C: Los Angeles

D: Moskova

Doğru cevap: A: Tokyo