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    • 18.07.2020 23:26
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    'nin 2018-2019 verilerine göre, birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir?

    'nin 2018-2019 verilerine göre, ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    'nin 2018-2019 verilerine göre, ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2018-2019 verilerine göre, ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir?

    A: 15.300'de 1

    B: 153.000'de 1

    C: 1.530.000'de 1

    D: 15.300.000'de 1

    Doğru cevap: A: 15.300'de 1

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