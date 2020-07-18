ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2018-2019 verilerine göre, ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2018-2019 verilerine göre, ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir?

A: 15.300'de 1

B: 153.000'de 1

C: 1.530.000'de 1

D: 15.300.000'de 1

Doğru cevap: A: 15.300'de 1