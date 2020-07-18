1968 yapımı Dünyanın En Güzel Kadını adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: 1968 yapımı Dünyanın En Güzel Kadını adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?
A)Fatma Dirik
B)Filiz Yakın
C)Türkan Moray
D)Emel Yayın
Doğru Cevap: C)Türkan Moray