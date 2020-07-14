İnsan vücudunun yüzde kaçını insan hücreleri oluştururken kalanını mikrobik hücreler oluşturur?

Kaliforniya San Diego Üniversitesinden Prof. Rob Knight'ın açıklamasına göre, insan vücudunun yaklaşık yüzde kaçını insan hücreleri oluştururken kalanını mikrobik hücreler oluşturur sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Kaliforniya San Diego Üniversitesinden Prof. Rob Knight'ın açıklamasına göre, insan vücudunun yaklaşık yüzde kaçını insan hücreleri oluştururken kalanını mikrobik hücreler oluşturur?

A: 43

B: 53

C: 63

D: 73

Doğru cevap: A: 43