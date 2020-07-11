Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, Kadıköy/İstanbul hangi spor kulübünün adresidir?

Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, No: 24, 34726 Kadıköy/İstanbul hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası'nda bulunan Su Sporları ve Sosyal Tesisleri'nin adresidir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, No: 24, 34726 Kadıköy/İstanbul hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası'nda bulunan Su Sporları ve Sosyal Tesisleri'nin adresidir?

A: Beşiktaş

B: Galatasaray

C: Fenerbahçe

D: Trabzonspor

Doğru cevap: B: Galatasaray