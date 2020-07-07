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    • 07.07.2020 21:45
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    adlı ada hangi devlete aittir?

    adlı ada hangi devlete aittir? sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Bouvet adlı ada hangi devlete aittir?

    Atlas Okyanusu'nun güneyinde, Antartika ile Afrika arasında yer alan ve dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan adlı ada hangi devlete aittir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Atlas Okyanusu'nun güneyinde, Antartika ile Afrika arasında yer alan ve dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan Bouvet adlı ada hangi devlete aittir?

    A: Norveç

    B: Birleşik Krallık

    C: Fransa

    D: Hollanda

    Doğru cevap: A: Norveç

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