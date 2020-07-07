Atlas Okyanusu'nun güneyinde, Antartika ile Afrika arasında yer alan ve dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan Bouvet adlı ada hangi devlete aittir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Atlas Okyanusu'nun güneyinde, Antartika ile Afrika arasında yer alan ve dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan Bouvet adlı ada hangi devlete aittir?

A: Norveç

B: Birleşik Krallık

C: Fransa

D: Hollanda

Doğru cevap: A: Norveç